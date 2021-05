Twee gezinnen uit Drogenbos dakloos na brand

Eerst konden de slachtoffers overnachten in een hotel. “We bekijken nu of de mensen familie of vrienden hebben waar ze terecht kunnen”, zegt burgemeester Calmeyn van Drogenbos. “Als ze geen oplossing vinden zullen we natuurlijk tijdelijk onderdak zoeken voor hen.” De oorzaak van de brand is voorlopig nog onduidelijk. Vooral de bovenverdieping van een van de huizen is zwaar getroffen en helemaal verwoest. Maar op de andere verdiepingen is er ook nog rook- en waterschade.