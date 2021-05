Wie reed met opzet door tarweveld van boeren Luc en Dirk in Sint-Genesius-Rode?

Vader Luc schat het verlies al gauw op meer dan 2.500 euro. “We vrezen dat iemand ons echt wilde viseren. Toen we naar de politie stapten kregen we daar te horen dat er elders in de buurt vergiftigde wortelen waren terug gevonden. En dat er dieren van gegeten hadden. Denkt iemand dat we daar iets mee te maken hebben? Ik hoop van niet. Maar het lijkt me ook zo onnozel om op een zondagnacht in een veld rondjes te gaan rijden zonder doel."

De politie heeft voorlopig de dader of daders niet kunnen ontmaskeren. “Ik hoop dat mensen die iets gezien hebben of een witte terreinwagen opgemerkt hebben zeker nog de politie iets laten weten”, zegt Dirk nog. “Die wagen moet wel vuil geweest zijn na die rondjes in ons veld. En dat valt dan normaal toch op. "