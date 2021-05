Jürgen Conings internationaal geseind, nog veel vragen en onduidelijkheid

Waar Conings zich momenteel bevindt, is niet duidelijk. De voortvluchtige militair staat intussen ook in het buitenland geseind, hij staat op de lijst van gezochte personen van de internationale politiedienst Interpol.

Vrijdag en zaterdag zijn in het hele land huiszoekingen uitgevoerd, in de omgeving van Conings, zegt het federaal parket. Meer details worden niet vrijgegeven. Volgens onze informatie hebben speurders onder meer het huis van Conings zelf doorzocht.



Of er andere concrete aanwijzingen zijn in het onderzoek, is niet bekend. De speurders zouden met alle pistes rekeningen houden. Is Conings ergens ondergedoken? Is hij van plan om toe te slaan? Krijgt hij hulp? Of is hij misschien niet meer in leven? Voorlopig zijn dat vragen waar nog geen duidelijkheid over bestaat.