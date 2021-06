Corona gooit dit jaar géén roet in het eten van de Bloemenmarkt in Veurne

Vorig jaar was er geen Bloemenmarkt in Veurne, door corona, maar nu stonden er traditiegetrouw 20 bloemisten op de Grote Markt. "Ik kom normaal gezien elk jaar", zegt Martine Dewitte uit Nieuwpoort. "De Bloemenmarkt in Veurne is gezellig en er is altijd veel keuze. Dat de markt in openlucht is, is in deze tijden natuurlijk een meerwaarde."

"De mensen kiezen dit jaar vooral voor kleurrijke bloemen", zegt een bloemiste uit Tremelo. "Het mag echt een bonte mengeling van allerlei bloemen zijn. En dat was de vorige jaren niet het geval."