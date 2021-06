Annie uit Blankenberge schrijft boek over vader die chef-kok was in Auschwitz: "Deelde in het geheim keukenoverschotten uit"

"Ik heb heel lang nagedacht over de positie van mijn vader in dat kamp. Hij was erg nuttig voor de Duitsers. Eigenlijk was hij noch dader, noch slachtoffer. Gaandeweg, na een paar weken, wist hij dat er vreselijke dingen gebeurden in Auschwitz. Hij zag vaak groepen mensen passeren die naar de werkplaats aan het stappen waren. Wanneer mijn vader keukenoverschotten had, plaatste hij die overschotten aan het hek waar de mensen voorbij liepen. Zo kon hij sommigen, in het geheim, een iets betere dag bezorgen, al was dat eigenlijk maar een druppel op een hete plaat. Ik vertel dat verhaal graag aan mijn kinderen. Zo leren ze dat je eigenlijk altijd iets kan betekenen voor iemand anders."