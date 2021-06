Coronaveilig speeddaten tijdens Sinksenfeesten in Kortrijk

De Sinksenfeesten in Kortrijk krijgen het dit jaar zwaar te verduren door de coronamaatregelen én het slechte weer. Maar in de verlaten Vetex-fabriek kwamen meer dan honderd Kortrijkzanen fysiek samen om te speeddaten, in kleinere groepen van telkens een man of 25. De kandidaten babbelen kort met elkaar per 2 aan een tafeltje en schuiven dan door naar de volgende deelnemer.

“Het is de bedoeling om nieuwe mensen te leren kennen, waar je een relatie mee kan aangaan. Dat kan zijn om samen de hond uit te laten of gewoon om een nachtje te gaan stappen, maar het kan ook een liefdesrelatie zijn", zegt Kelly van Kelly’s en Tim’s Relatiebureau. “Op basis van de info die ze in ons digitaal vriendenboek ingevuld hebben, zijn we op zoek gegaan naar mensen die bij elkaar passen. Die hebben we dan uitgenodigd voor een speeddatesessie.”

Of er koppeltjes gevormd worden na zo’n speeddate, is geen zekerheid. “Al denken we dat er minstens 1 match tussen de kandidaten zit”, lachen Kelly en Tim.