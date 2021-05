Hoogspanning tussen Wit-Rusland en EU: Wat is er gebeurd met het Ryanair-vliegtuig en wat zijn de mogelijke gevolgen? 

Binnen de EU wordt ook meteen gekeken naar het versterken van de sancties tegen het Wit-Russische regime. Na de volgens de EU frauduleus verlopen presidentsverkiezingen van augustus 2020 kwamen er sancties tegen een kleine honderd mensen, vooral in kringen rond president Loekasjenko. Maar de Wit-Russische oppositie vindt dat al lang een zwaktebod van de EU. In januari zei oppositieleidster Tichanovskaja me nog in een interview dat die lijst wel heel mager is. Zij pleitte toen voor sancties tegen iedereen die betrokken is in de gewelddadige onderdrukking van het protest.