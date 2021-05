Wachten op de uitslag van drugstest van de Songfestivalwinnaar, maar hoe lang kan je cokegebruik opsporen?

De beelden gingen al snel een eigen leven leiden op sociale media, want deze beweging leek verdacht veel op cocaïne snuiven. De zanger en de groep hebben al ten stelligste ontkend dat er drugsgebruik in het spel was en zeggen dat ze tégen drugs zijn.

Volgens de EBU, die het Songfestival organiseert, wilde de zanger diezelfde nacht nog een drugstest ondergaan, maar kón dat niet onmiddellijk. "Ze zullen een drugstest laten afleggen eens ze thuis zijn. De groep heeft ons uitgelegd dat er een glas gebroken was en dat de zanger dat aan het opruimen was. We bevestigen dat er inderdaad een gebroken glas werd gevonden en onderzoeken de zaak verder." (Lees verder onder de tweet.)