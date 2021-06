Grootste rommelmarkt van Vlaams-Brabant start stuk kleiner: "Door corona enkel professionele standhouders"

De bekende rommelmarkt van het Gouden Kruispunt in Tielt-Winge bestaat intussen al 16 jaar. Wie er ooit geweest is, denkt aan een gigantische parking met honderden kraampjes. Dat is vandaag helemaal anders, vertelt Gemma Dekonink. "80% van onze verkopers zijn particulieren. Op een normale dag staan hier dus tot 150 kraampjes. Maar door de coronamaatregelen zijn enkel verkopers met een leurkaart welkom. Daarom hebben we vandaag maar een twintigtal bezette plaatsen. Maar het doet plezier om weer te starten. En ondanks het regenweer, vinden de bezoekers de weg naar onze rommelmarkt."

Ook voor de professionele standhouders komt deze dag niks te vroeg. "Na al die maanden van stilzitten en wachten, kunnen we er eindelijk weer in te vliegen. Het doet goed om hier te zijn. De rommelmarkt op het Gouden Kruispunt is ook erg fijn. Ze is kleinschalig maar biedt een groot aanbod. Je vindt er echt vanalles. Er zijn mensen die rechtstreeks met inboedels komen, maar ook met tuinbeelden, brocante, noem maar op."