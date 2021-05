BEKIJK: inwoners Italiaans dorp in shock daags na dramatisch ongeval met kabelbaan: "We houden elkaar vast"

Vandaag blijft Stresa achter met de vraag: hoe is dit kunnen gebeuren? De vraag blijft voorlopig onbeantwoord. Burgemeester Marcella Severino sprak gisteren nog met twee ooggetuigen. "Die wandelaars hoorden een sterk gefluit en dat trok de aandacht", zegt ze. "Dan zagen ze de lift die bijna boven was aan het eindstation, weer achteruit gaan. Toen lift bij een pilaar kwam, is hij door de snelheid naar beneden gestort."



De Italiaanse minister van Transport en Infrastructuur was vanmorgen in Stresa. Alle vragen zullen worden opgehelderd zei hij. "De regering en de instellingen zijn vastberaden in de nabijheid met de families van diegene die zijn overleden. In het bijzonder van dat kindje (red. jongetje van 5 jaar oud) dat overleefde en in het ziekenhuis van Turijn ligt.

Onze reporter Willem Van Mullem trok naar Stresa, bekijk hier zijn toelichting in "Het Journaal":