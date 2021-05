Juwelen van Mary, Queen of Scots, en andere historische voorwerpen gestolen, totale waarde buit: ruim 1,1 miljoen euro

Mary, Queen of Scots leidde een leven dat op zijn minst turbulent te noemen is. Ze werd geboren als Mary Stuart op 8 december 1542 als dochter van de Schotse koning James V. Amper 6 dagen later overleed haar vader. Ze was de enige wettige erfgenaam en werd dus koningin van Schotland. Als 5-jarige werd ze naar Frankrijk gestuurd om daar opgevoed te worden, als toekomstige bruid voor de 3-jarige Franse kroonprins. Wat paste in het plan om een verbond te smeden tussen het katholieke Schotland en Frankrijk, tegen het protestantse Engeland.

Op 16-jarige leeftijd trad ze in het huwelijk met François, die na de dood van zijn vader een jaar later koning van Frankrijk werd. Nog een jaar later echter stierf François, op haar 18e was Mary dus al weduwe. Ze keerde terug naar Schotland, nam er de leiding over, en werd geliefd bij het volk. De Schotse adel zag haar echter niet graag komen.

In 1565 trouwde ze een tweede keer met Lord Darnley, in 1566 kreeg ze een zoon. Darnley bleek echter complotten te smeden tegen Mary, samen met de Schotse adel. Mary kon hem alsnog overtuigen om zich weer bij haar aan te sluiten. Ze vluchtten, maar in 1567 werd Darnley zelf vermoord. Drie maanden na zijn dood trouwde Mary met Lord Bothwell, een van de hoofdverdachten van het moordcomplot op Lord Darnley. Het is nog altijd niet duidelijk of ze dat zelf wilde of dat ze daartoe gedwongen werd.

Mary werd gevangengenomen door de rebellerende Schotse adel en gedwongen haar troon af te staan, ten voordele van haar zoon. Maar ze kon ontsnappen en verzamelde een leger rond zich om haar troon terug te winnen. Ze werd echter verslagen en vluchtte naar Engeland. Daar zagen ze haar evenmin graag komen omdat ze ook aanspraak kon maken op de Engelse troon, waar op dat moment Elizabeth I zat. Zij waren familie: Henry VIII, Elizabeths vader, was de oom van Mary's moeder.

Mary zat 19 jaar in gevangenschap in Engeland. Ze werkte mee aan een complot om Elizabeth I van de macht te verdrijven, dat werd echter ontdekt. Mary werd ter dood veroordeeld en op 8 februari 1587 geëxecuteerd. Haar enige zoon James werd na de dood van Elizabeth I de koning van Engeland en Schotland.