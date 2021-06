"Kom op straat voor Palestina": protest in Turnhout voor solidariteit met Palestijnen

Bij de actievoerders komt die boodschap ook steeds terug. "Er is niet zo'n groot verschil meer met de aApartheid destijds in Zuid-Afrika. En Turnhout gaat daar misschien geen verschil in maken, maar we willen wel mee de aandacht vestigen op deze problematiek", klinkt het. "Dit is het minste dat we kunnen doen. We willen ook aan onze kinderen laten zien dat ze moeten opstaan voor datgene waarin ze geloven", gaat een andere deelnemer verder.