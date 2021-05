Toch ook kritiek op feest Club Brugge: "Gevoel dat we in 2 werelden leven, die van de zorg en die van het voetbal"

"Het is een beetje een slag in het gezicht van heel wat professionals die al meer dan een jaar hun job niet meer kunnen uitoefenen", zegt ze voort. "Schakel ons in. We hadden bijvoorbeeld ervoor kunnen zorgen dat mensen niet bijeen gepakt zaten, dat ze afstand houden door de ruimte in verschillende vakken in te delen."

Met het EK dat in juni start in het achterhoofd roept Vermeire dan ook op om haar sector te gebruiken. "Stoot je geen tweede keer aan dezelfde steen. We zijn het gewoon van dit soort dingen veilig te organiseren. Gebruik ons, het zal iedereen ten goede komen."