Mediagebouw in Antwerpen tijdlang ontruimd na bedreiging, VTM Nieuws vanuit noodstudio in Vilvoorde

De redacties van de verschillende media van DPG in Antwerpen hebben vanavond hun werkplek moeten verlaten wegens een bedreiging. In het gebouw bevinden zich onder andere ook de redacties van de krant het Laatste Nieuws en De Morgen.

Aanvankelijk werd het gebouw op het Mediaplein deels ontruimd en vervolgens werd het volledig ontruimd zodat de politie het gebouw volledig kon uitkammen met speurhonden.

Over de precieze vorm of inhoud van het dreigbericht of over de afzender wil de politie geen details kwijt. Faroek Özgünes, die tijdens het VTM Nieuws live verslag deed vanop veilige afstand van het DPG-gebouw, zei dat de redactie zelf weinig informatie kreeg van de politie.