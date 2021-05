Nederland begint met vaccinatiecampagne voor daklozen

Volgens de GGD leven naar schatting 60.000 mensen zonder dak boven hun hoofd in Nederland. Tot dusver is contact gelegd met ongeveer 25.000 van hen. Opvangcentra, gemeenten, kerken, het Rode Kruis en het Leger des Heils helpen om de lastig te bereiken groep in kaart te brengen. Dak- en thuislozen worden ingeënt met het vaccin van Johnson & Johnson. Van dat vaccin is maar één prik nodig en dus ook maar één afspraak.

Deze week kunnen ongeveer 10.000 dak- en thuislozen die dat willen een prik krijgen.