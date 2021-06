Nieuwe brug over Albertkanaal in Herentals: Herenthoutseweg maand lang afgesloten voor verkeer

Vanaf morgen, dinsdag 25 mei, gaat de Herenthoutseweg over het Albertkanaal in Herentals voor een maand dicht voor gemotoriseerd verkeer. Er is een nieuwe, hogere brug gebouwd, maar de wegen ernaartoe moeten nu nog opnieuw worden aangelegd. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werken nog over de oude brug, via een kleine omleiding.