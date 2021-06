Olenaars branden kaarsjes voor de zorg: "Met Pinksteren nog eens laten weten dat we hen appreciëren"

Het parochieteam van de Sint-Martinuskerk in Olen vond dat de dankbaarheid voor de zorg de afgelopen maanden te veel was weggeëbt. "In ons dorp zagen we eerst allemaal affiches en witte vlaggen voor de zorg, maar dat is nu verdwenen. Met Pinksteren wilden we daarom op een vurige manier aan de mensen in de zorg laten weten dat we hen appreciëren", legt diaken Cis Marinus uit.