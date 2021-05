Onverwachte dampen van zware metalen aangetroffen in atmosfeer van kometen uit ons zonnestelsel – en van daarbuiten

"Aanvankelijk konden we maar moeilijk geloven dat atomaire nikkel werkelijk op zo’n grote afstand van de zon aanwezig kon zijn in 2I/Borisov. We hebben alles talloze keren moeten controleren voordat we onszelf uiteindelijk konden overtuigen", zei onderzoeksauteur Piotr Guzik van het Astronomisch Observatorium van de Jagiellonische Universiteit in Krakau, Polen.

De ontdekking is verrassend omdat, tot aan de twee onderzoeken die nu gepubliceerd zijn, gassen met atomen van zware metalen alleen zijn waargenomen in hete omgevingen, zoals in de atmosferen van ultrahete exoplaneten of verdampende kometen die te dicht bij de zon kwamen. Maar 2I/Borisov werd waargenomen toen hij zich ongeveer 300 miljoen kilometer van de zon bevond – ongeveer tweemaal de afstand tussen de aarde en de zon.

Het gedetailleerd onderzoeken van interstellaire objecten is erg belangrijk voor de wetenschap, omdat die objecten waardevolle informatie bevatten over de verre planetenstelsels waar ze vandaan komen. "Plotseling begrepen we dat gasvormige nikkel aanwezig is in komeet-atmosferen in andere delen van het Melkwegstelsel", zei medeauteur Michał Drahus, eveneens van de Jagiellonische Universiteit.

De Poolse en Belgische onderzoeken tonen aan dat 2I/Borisov en de kometen van ons zonnestelsel nog meer gemeen hebben dan tot nu toe werd gedacht. "Stel je voor: in andere planetenstelsels komen kometen voor die als twee druppels water op die in ons eigen zonnestelsel lijken – hoe cool is dat?", zo besloot Drahus.

De studie van het Luikse team is verleden week gepubliceerd in Nature, ook de studie van de Poolse onderzoekers is gepubliceerd in Nature. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van het European Southern Observatory (ESO).