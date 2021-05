Wit-Russische opposant Protasevitsj zegt "bekentenissen af te leggen", EU vraagt zijn vrijlating en komt met sancties

De tweede wending: op een Europese top in Brussel hebben de EU-lidstaten de onmiddellijke vrijlating van Protasevitsj en zijn vriendin gevraagd. De Europese leiders veroordelen de gedwongen landing van het vliegtuig waarin het koppel zat, vragen een grondig onderzoek naar de zaak.

Er komen ook nieuwe sancties van de EU tegen mensen die bij de “kaping” betrokken waren. Aan alle luchtvaartmaatschappijen in de Europese Unie wordt gevraagd om niet meer over Wit-Rusland te vliegen. En er is ook een oproep om een vliegverbod in te voeren voor Wit-Russische luchtvaartmaatschappijen in het Europese luchtruim en hen te verbieden om nog te landen op Europese luchthavens.



Dat alles blijkt uit een document dat de woordvoerder van Europees president Charles Michel op Twitter heeft gezet.