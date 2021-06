Antwerpse politie vat 14-jarige op bromfiets met gestolen nummerplaat

De wijkteams van de Antwerpse politie in regio Zuid moesten zondag op verschillende plaatsen tussenkomen. Zo hielden ze in de Aartselaarstraat een jonge bestuurder van een bromfiets tegen ter controle.

De bestuurder bleek nog maar 14 jaar en reed dus zonder rijbewijs rond. De nummerplaat van zijn bromfiets was gestolen en in de bromfiets zelf vond de politie nog een andere gestolen nummerplaat. De politie nam het voertuig in beslag en zal de jongen nog verhoren.

In het Gravenhof controleerde de politie ook een groepje jongeren. Achter hen, in de struiken, vonden de agenten een zak cannabis en een autosleutel. In de bijhorende wagen vonden ze nog meer drugs. De eigenaar van de auto werd gearresteerd en zal ook verhoord worden.