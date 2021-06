Politie start onderzoek naar zinloos geweld in Kasterlee en roept op: "Deel geen beelden op sociale media"

De politie van Turnhout kwam het afgelopen weekend te weten dat er één of meerdere keren zinloos geweld is gepleegd in Kasterlee of een van de deelgemeenten. Er zouden ook minderjarige slachtoffers zijn, vermoedt de politie.

Daarom is de politie nu met een onderzoek gestart, maar daar wil ze verder weinig over kwijt in het belang van het onderzoek. Ze roept wel alle slachtoffers op om erover te praten met hun ouders en om aangifte te doen. Ook vraagt de politie om geen beelden te verspreiden op sociale media, omdat zulke beelden het onderzoek kunnen schaden.