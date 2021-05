Vermoedelijk dronken bestuurder ramt woning in Poppel en pleegt vluchtmisdrijf: "Derde keer dat dit gebeurt"

Een bestuurder van een zware terreinwagen reed zondagavond rond 22.00 uur frontaal in de gevel van een woning in Poppel, bij Ravels. Niemand raakte daarbij gewond, maar de schade aan de woning is groot. De bestuurder probeerde tevergeefs nog weg te rijden en sloeg daarna te voet op de vlucht. Deze morgen is hij gevonden door de politie. Volgens de bewoonster van de woning is het al de derde keer dat een wagen in de gevel rijdt.