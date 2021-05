VTI in Menen gaat morgen weer open, persoon die met schietpartij dreigde nog niet gevonden

De politie heeft groen licht gegeven aan het VTI in Menen om de deuren vanaf morgen weer te openen. "Ik denk dat het goed is dat de school weer open kan gaan", zegt de coördinerend directeur van de scholengroep, Diederik Bevernage. "De bedreigingen zijn wel hard aangekomen bij verschillende leerlingen, leerkrachten en directieleden. Daarom voorzien we morgen ook psychologische hulp. We hopen dat iedereen zijn of haar verhaal kwijt kan."