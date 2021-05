YouTube-filmpje geveild voor meer dan half miljoen: wie koopt zoiets en waarom?

Een NFT kan vanalles zijn. "Het kan eender welke vorm van digitale media zijn", legt Thomas uit. "Video's, digitale kunstwerken, maar ook gewoon posts op sociale media, zoals de allereerste tweet van Twitter-oprichter Jack Dorsey. Die werd bijvoorbeeld verkocht aan 2 miljoen euro."

Het kan dus zijn dat er later digitale musea ontstaan voor zo'n verzamelaar van de eerste tweets. Of dat een artiest zijn digitale kunstwerken kan tentoonstellen via NFT's.

Wat ook handig is aan NFT's is dat je in zo'n digitaal museum van overal ter wereld die kunstwerken kan bewonderen. Maar investeren in filmpjes, daar heeft Thomas nog zijn twijfels over. "Filmpjes kopen is eigenlijk nieuw en om dat voor zoveel geld te doen, dat is eigenlijk een beetje zot."