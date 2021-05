BEKIJK - Brussel in 1908: paard en kar domineerden straten en iedereen strak in het pak, zoek de verschillen met nu

Het Rogierplein is onherkenbaar veranderd sinds 1908. Het Noordstation is een heel eind naar achteren verhuisd. In de plaats van de andere gevels zijn grote torengebouwen gekomen. Sinds enkele jaren is er ook een glazen luifel over het Rogierplein. Niet alles op het plein is trouwens verdwenen: niet in beeld in 1908, maar de gevels aan de rechterkant van het plein (zie foto 2021), zijn wel bewaard gebleven: