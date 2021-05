Jürgen Conings na een week nog altijd voortvluchtig, station Brussel-Noord doorzocht, federaal parket lanceert oproep

Wat Conings echt van plan is, dat weet niemand. Uit zijn brieven moet blijken dat hij erg kwaad is op de regering, de virologen en in het bijzonder viroloog Marc Van Ranst. Hij schrijft ook dat "in het verzet gaat" en dat hij niet bang is om te sterven. Uit het onderzoek blijkt voorts dat Conings bijzonder goed voorbereid moet zijn. De kans bestaat dat hij dus op voorhand ook al een volledig vluchtplan heeft uitgekiend.

Viroloog Van Ranst zit sinds vorige week samen met zijn gezin in een beveiligde plek, een zogenoemd safe house. Zolang Conings niet gevonden is, is de kans groot dat Van Ranst ondergedoken zal moeten blijven.