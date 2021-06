15-tal jongeren betrokken bij vechtpartij aan het station van Sint-Niklaas

Maandagavond zijn een 15-tal jongeren verwikkeld geraakt in een vechtpartij op een basketbalplein in Sint-Niklaas, gelegen achter het station. Daarbij werd 1 slachtoffer met een mes gestoken en later met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De aanleiding van de ruzie of precieze omstandigheden zijn niet gekend.