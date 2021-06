5 redenen om dichter bij het werk te wonen (of meer te telewerken): een betere gezondheid en minder stress 

Hoe minder we moeten pendelen, hoe beter uiteraard voor het milieu en het klimaat: er is minder luchtvervuiling, we stoten minder broeikasgassen uit en er is minder geluidsoverlast. Een Spaanse studie onderzocht het effect van een betere ruimtelijke planning met een model voor Barcelona: onze ecologische voetafdruk verkleint als we dichter bij het werk wonen.

In de toekomst zal de voetafdruk van sommige pendelaars misschien wel verkleinen, nu de federale overheid tegen 2026 in fases wil overstappen naar volledig elektrische bedrijfswagens. Dat zal al een verschil maken, want bedrijfswagens zijn in ons fiscaal model nu eenmaal heel populair - momenteel zouden er 1,25 miljoen van de ongeveer 6 miljoen auto's in ons land ingeschreven zijn op een ondernemingsnummer.