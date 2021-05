Het aantal geboortes in Vlaanderen in kaart: vorig jaar opnieuw daling, trend zet zich voort

Crisiperiodes leiden al eens tot meer geboortes, lockdowns ook wel, maar dat is toch niet het geval geweest in het Vlaamse Gewest vorig jaar. De dalende trend van de voorbije jaren is verlengd. in Vlaanderen zijn er vorig jaar bijna 2 procent minder baby's geboren dan het jaar ervoor.

In de loop van 2020 registreerde Kind en Gezin 63.61 geboorten bij moeders met een woonplaats in het Vlaamse Gewest. Dat zijn er 1.087 minder dan in 2019, een daling met exact 1,7 procent.

In de provincies Limburg (-4%) en Antwerpen (-3,8%) is de daling het sterkst, in West-Vlaanderen is ze eerder beperkt (-0,5%). In Oost-Vlaanderen (+0,1%) en Vlaams-Brabant (+0,3%) neemt het geboortecijfer licht toe, daar dus iets meer geboortes dan in 2019.