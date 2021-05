Alexandru Caliniuc krijgt 25 jaar cel voor moord en verkrachting Sofie Muylle

De openbaar aanklager was dan ook opnieuw zeer hard in haar requisitoir, deze keer over de strafmaat voor Caliniuc. Zij vroeg de zwaarste straf voor de Roemeen van 27: een levenslange celstraf en een terbeschikkinstelling van vijftien jaar. Het was volgens de aanklager de enige logische bestraffing, nadat de assisenjury Caliniuc vorige veek vrijdag veroordeeld heeft tot de moord en verkrachting op Sofie Muylle. De vrouw van 27 werd in januari 2017 dood teruggevonden onder een houten staketsel op het strand in Knokke.