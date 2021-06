Alle waterleidingen in Begijnendijk worden gespoeld

"Waar de problemen vandaan komen is nog een raadsel", zegt gemeenteraadslid Fred de Keyser (Samen). "Wie problemen heeft meldt dat best meteen aan de gemeente of rechtstreeks aan de Watergroep. Die komen dan zo snel mogelijk stalen nemen van het water." Er is intussen ook al overleg geweest tussen de gemeente en de Watergroep. Daar is beslist om alle leidingen in de gemeente grondig te spoelen.