Als tiener al luis in de pels van Wit-Russische president: wie is "uit de lucht geplukte" journalist Roman Protasevitsj?

Al snel waren de Nexta-kanalen (“Iemand” in het Wit-Russisch) een verzamelpunt van informatie over geplande protesten, met video’s van manifestaties of van geweld door Wit-Russische veiligheidsdiensten. Met succes, op de piek had Nexta 2 miljoen volgers.

Als doorgeefluik waar elke dag honderden boodschappen en video’s werden gepost, was Nexta niet altijd even accuraat, maar de Nederlandse Wit-Ruslandexperte Franka Hummels vertelde in "De ochtend" op Radio 1 dat Nexta snel leerde en “veel journalistieker werd, met factchecks”. Bij Nexta, opererend vanuit de Poolse hoofdstad Warschau, vonden Wit-Russen informatie die ze in eigen land moeilijk konden vinden. Met de persvrijheid in Wit-Rusland is het bijzonder slecht gesteld, volgens Reporters zonder Grenzen is het in geen ander Europees land zo moeilijk werken als daar.