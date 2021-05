Antwerps woonzorgcentrum dat zal afgebroken worden, nog even quarantaineplaats voor zeelui

De bewoners van woonzorgcentrum De Tol is Deurne is gevraagd om te verhuizen. Het centrum van Zorgbedrijf Antwerpen wordt de vaste plek in de stad Antwerpen om zeelui op te vangen die in quarantaine moeten. Dat meldt ATV en is aan onze redactie bevestigd.

"In de praktijk vangen we nu al zeelui op", zegt Johan De Muynck, directeur van Zorgbedrijf Antwerpen. "Dat gebeurde al in Hoboken en in Berchem, in alleenstaande gebouwen bij woonzorgcentra. Maar dat in Berchem moet afgebroken worden eind augustus. We zochten dus een structurele oplossing voor de komende 6 tot 12 maanden."