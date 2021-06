Afghaan Zaman A. staat terecht voor moord op Hasseltse kapster: “We gaan hier niet de shariawetten invoeren”

Het slachtoffer is in juni 2018 dood teruggevonden in haar huis in de Canadastraat in Hasselt. Haar dood lijkt op het eerste gezicht op een wanhoopsdaad, maar de speurders merken al snel dat dit in scene is gezet.

De broer van de echtgenoot komt al snel in beeld als verdachte omdat hij vaak over de vloer komt in het huis van zijn familie. Zelf woont hij in Aken waar hij erkend is als vluchteling. Hij verklaart uiteindelijk dat hij de vrouw heeft geholpen bij haar dood omdat ze dit aan hem zou hebben gevraagd. Die stelling wordt in twijfel getrokken waardoor hij nu moet terechtstaan voor moord.