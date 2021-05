BEKIJK - Avicii op vleugelpiano: jongelui sluiten finaleavonden Koningin Elisabethwedstrijd af met covers van popsongs

“Heaven” van de overleden Zweedse dj Avicii was de eerste cover die “De Zes” brachten, later deze week volgt nog filmmuziek uit “Cinema Paradiso” (van Ennio Morricone), uit “Mission Impossible” (van Lalo Schifrin), uit “Catch me if you can” (van John Williams) en uit de tv-reeks “The queen’s gambit” (muziek van Carlos Rafael Rivera). Om zeker naar uit te kijken vrijdagavond: een versie voor drie piano’s van het pompende rocknummer “Killing in the name” van de Amerikaanse band Rage against the machine.