BEKIJK - Cel Vermiste Personen graaft meer dan 200 niet-geïdentificeerde lichamen op voor DNA-analyse

Op een begraafplaats in Brugge heeft de Cel Vermiste Personen van de politie enkele graven geopend. Ze gaan systematisch in heel België 250 lichamen opgraven van mensen die nooit zijn geïdentificeerd. De onderzoekers willen van hen alsnog een DNA-staal nemen, zodat ze de graven mogelijk kunnen linken aan het DNA van mensen die al lang vermist zijn. De operatie kan zo misschien enkele verdwijningen helpen oplossen. Vandaag op de Internationale Dag van de Vermiste Kinderen staan in ons land nog altijd 759 mensen op een lijst als onrustwekkend vermist.