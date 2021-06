Bewoners van Sint-Guduladreef in Merchtem vrezen verkeersinfarct

Zoals de naam laat vermoeden is de Sint-Guduladreef geen expressweg. "Het is een smalle straat waar auto's mekaar nauwelijks kunnen kruisen. Er ligt geen voet- of fietspad", vertelt bewoonster Annelore Isaac. "Onze straat is altijd al een sluipweg geweest, maar voor de komende maanden vrezen we het ergste. Het gemeentebestuur van Merchtem beloofde ons een tractorsluis (een betonblok van 25 cm hoog in het midden van de weg om auto's te weren, red.), maar heeft op het laatste nippertje beslist om die niet te plaatsen."