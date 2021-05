Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken werd slachtoffer van "complexe" en "doelbewuste" cyberaanval

Zo'n drie weken na één van de grootste cyberaanvallen in ons land komt de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken met het nieuws dat het gehackt is geweest. De hack werd al in maart ontdekt door technici van het Centrum voor Cybersecurity Belgium (CCB). Die zagen dat er al in 2019 verdachte handelingen plaatsvonden in het netwerk van Binnenlandse Zaken.