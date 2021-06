Bornem bedankt leerlingen met streetart: "Trots op hoe zij de coronacrisis hebben doorstaan"

“Vanuit de gemeentelijke jeugddienst ontstond het idee om de jongeren symbolisch te bedanken voor hun inspanningen”, zegt schepen Gulhan Saadet (N-VA) aan Radio 2 Antwerpen. "Tijdens de coronacrisis hadden we het gevoel dat jongeren vaak vergeten werden. Ze konden vaak niet naar school of hobby's, en de contacten met vrienden verliepen via een scherm, allemaal niet zo evident. Het idee is om op de plaatsen waar de meeste jongeren komen een grote ‘dankjewel’ te voorzien in de vorm van een fraai stukje street art op de gevels van de secundaire scholen.”