Vlaamse inspectie stelt opnieuw bouwmisdrijven vast op luchthaven Deurne: "Vertrouwen in luchthaven neemt af"

De burgemeester van Borsbeek maakt zich zorgen over de luchthaven in buurgemeente Deurne. Die zou verschillende aanpassingen aan wegen doen, zonder daar de nodige vergunningen voor aan te vragen. Het gaat onder meer over een stuk perimeterweg die in landbouwgebied ligt, en waar geen aanvraag voor is gebeurd.

"Een aantal wegen zijn verplaatst die in grondgebied Borsbeek liggen. Daarvoor moet een aanvraag gebeuren, waar de gemeenteraad zijn goedkeuring voor moet geven", zegt burgemeester Dis Van Berckelaer (Iedereen Borsbeek). "Nu gebeurt het stommelings en zegt men "het ligt er toch, nu gaan we toch niet lastig doen, we zullen het vlug regulariseren". We hebben niets tegen de luchthaven, laat dat duidelijk zijn, maar de wet is er voor iedereen, zeker voor vlaanderen."