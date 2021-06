Burgemeester Oostende stelt voor om strandredders voor de zomer nog te vaccineren

Bart Tommelein zou graag willen dat alle kustredders gevaccineerd zijn voor de toeristen toekomen aan de kust, voor juli dus. Hij vraagt de Vlaamse regering daarom om hen prioritair te vaccineren. "Het klopt dat de redders hun werk doen in open lucht", bekent Tommelein", wat het risico beperkt. Anderzijds komen ze met heel veel mensen uit binnen- en buitenland in contact. Als ze iemand moeten redden kunnen ze ook geen afstand houden. De meeste van onze redders zijn jonger dan 24 en zullen normaal dus pas begin juli of augustus hun vaccin krijgen. Dat zou iets sneller moeten kunnen."

Hen 1 of 2 weken vroeger hun prik geven, zal volgens Tommelein weinig gevolgen hebben voor de rest van de bevolking, terwijl ze veel veiliger hun werk zullen kunnen doen.