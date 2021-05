Cath Luyten (43) bevalt van tweede kind, docent vroedkunde: "Let op met onrealistisch optimisme over laat moederschap" 

"Een baby in huis in combinatie met de opvoeding van een peuter of kleuter: dat is bijzonder pittig. Wanneer je eerste kind al wat ouder is, dan is die in alle opzichten zelfstandiger. Dat kind kan ook enkele zorgtaken op zich nemen, bijvoorbeeld de huilende baby even troosten als je zelf op het toilet zit. Maar hoe dan ook is het altijd zoeken naar een nieuw evenwicht, in elke situatie waarin er iemand bijkomt of wegvalt in een gezin."