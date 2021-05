Crowdfunding voor Blues Peer 2022: "60.000 euro nodig voor editie volgend jaar"

Door de coronacrisis zag het er even naar uit dat Blues Peer voor altijd bij 35 edities zou blijven. Begin dit jaar werd vzw Break-Away, de oude organisatie achter het festival, immers failliet verklaard. Toch besloten enkele lokale Perenaars het festival niet zomaar op te geven en een crowdfunding te organiseren. "We zijn een nieuwe vzw en een festival organiseren is duur. We hebben dus 60.000 euro nodig om Blues Peer in 2022 te laten doorgaan", vertelt Jan Bas, een van de nieuwe organisatoren.