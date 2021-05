Defensieminister Dedonder (PS) en legerchef over Jürgen Conings: "Er zijn fouten gemaakt", nog geen spoor van militair

"Defensie en de militaire inlichtingendienst hebben fouten gemaakt op het niveau van de informatiedoorstroming, en er zijn waarschijnlijk lacunes in het respect voor regels en procedures, en een erosie van de expertise", omschreef Hofman voorzichtig. "We hebben een enquête gelanceerd om bepaalde dingen te bekijken zoals de communicatie en informatiedoorstroming van de veiligheidssituatie van Conings, de gevolgen voor hem in verband met de veiligheidsmachtiging (waardoor een militair al dan niet aan wapendepots kan, red.) maar ook de communicatie tussen diensten in het algemeen, en de procedure tot toegang tot wapens en munitie", aldus de legerchef.

"Het onderzoek is nog niet afgerond, maar ik maak de eerste conclusies over aan de minister vanmiddag en aan de commissie (van Defensie, red.) morgen (...) We hebben weinig gecommuniceerd de afgelopen dagen omdat we niet willen speculeren. Ondertussen moeten het vertrouwen van de burgers herwinnen (...) We hopen dat deze zaak snel, en zonder slachtoffers, kan worden afgesloten", besloot Hofman.