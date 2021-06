Drugsdealer aangehouden in Wemmel na huiszoeking

Enkele weken geleden werd een onderzoek opgestart, nadat de politie informatie kreeg dat vanuit een woning in Wemmel drugs zou gedeald worden. Uit buurtonderzoek bleek dat er vaak mensen binnen en buiten gingen in het huis van de verdachte. Eén van de bewoners was bovendien reeds gekend voor drugsfeiten.

De speurders vielen dinsdagavond binnen in de woning en doorzochten die met de hulp van een drugshond van de politiezone Aalst. De politie trof daarbij ongeveer 80 gram cocaïne, wat hasjiesj, een precisieweegschaal, een vuurwapen, een boksijzer en cash geld aan.

Beide bewoners werden gearresteerd. Na verhoor besliste de openbaar aanklager de 43-jarige hoofdverdachte R.P. te laten voorleiden bij de onderzoeksrechter. Die heeft de man aangehouden voor de verkoop van verdovende middelen. Hij wordt ervan verdacht niet alleen druggebruikers uit de regio Wemmel, maar ook vooral uit de omgeving van Brussel, te bevoorraden.