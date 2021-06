ED TV helpt moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken voor Truiense jongeren

Uit een bevraging van de Jeugdraad in Sint-Truiden, blijkt dat 1 op de 5 jongeren zich eenzaam voelt en niemand heeft om mee te praten. Daarom besloot de stad om als eerste in Vlaanderen samen te werken met ED TV. Via dat streamingplatform kunnen jongeren filmpjes bekijken over onderwerpen als drugs, alcohol, zelfmoord en pesten. Maar ze kunnen ook anoniem chatten met experten of andere jongeren. Op die manier kan het mentale welzijn van tieners verbeterd worden.