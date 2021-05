VS staat stil bij 1 jaar dood van George Floyd: president Joe Biden biedt familie troost, maar nog niet beloofde wet

Meer dan een uur is de familie-Floyd door president Biden ontvangen in het Witte Huis, exact één jaar na de tragische dood van George Floyd in Minneapolis. De ontmoeting vond plaats achter gesloten deuren. De broers van George toonden zich na afloop heel dankbaar, maar toch hing er een vleugje van ontgoocheling over de bijeenkomst. Want de wet die Biden beloofd had om de politie in Amerika te hervormen - die wet is nog steeds niet door de Senaat geraakt.

President Biden zelf toonde zich niet aan de pers. Na de ontmoeting stuurde hij wel een tweet de wereld in. Daarin liet Biden verstaan dat het tijd is "om actie te ondernemen". De familie benadrukte wel hoe oprecht hij had gesproken en geluisterd. Vragen van de pers over de wet voor een politiehervorming (zie verder) gingen ze grotendeels uit de weg.