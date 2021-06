Eerste woonzorgunit in Hasselt in gebruik genomen

Ouderen kunnen zo bijvoorbeeld zelfstandig in de tuin van hun kinderen gaan wonen. Een goedkopere en snellere oplossing dan de rust- en verzorgingshuizen. Maar het kan ook andersom, want Ann Hollosi is in de achtertuin van haar moeder, van 86, gaan wonen. "We zijn buren. Ik woon niet langs haar maar in haar tuin. Mijn moeder trekt goed haar plan, maar als er iets is, sta ik binnen de minuut bij haar."