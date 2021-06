EK voetbalkoorts in Limburg stilaan voelbaar: van sensibiliseringscampagne tegen gokken tot Duivels Dorp

Ook in Limburg wordt door voetballiefhebbers uitgekeken naar het EK. Dat start, met een jaar uitstel door corona, op vrijdag 11 juni met de openingswedstrijd in het Stadio Olimpico in Rome tussen Turkije en Italië. En op 12 juni spelen de Duivels hun eerste wedstrijd tegen Rusland. Omdat het tijdens een EK heel verleidelijk kan zijn om in te zetten op voetbalwedstrijden, lanceert de stad Hasselt een sensibiliseringscampagne tegen gokken. Vooral jongeren en leden van sportclubs durven wel eens gokken op de uitslagen van de wedstrijden, zo blijkt uit onderzoek. Daarom kregen alle sportclubs in Hasselt affiches over de campagne en morgenavond is er een online infoavond.