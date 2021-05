"Tegengehouden "omdat de auto vuil was"": Belgen met migratieachtergrond getuigen over etnische profilering

"We reden heel traag door het centrum van Antwerpen, omdat we de weg kwijt waren", getuigt Nyira in het late journaal. Dan worden ze door een politiewagen aan de kant gezet. "Plots kwamen er twee jonge politieagenten uit die wagen met een geweer." Waarom ze werden tegengehouden? "Hun uitleg was dat we verdacht waren omdat onze auto vuil was. Meer niet."